Felicita Díaz-Canel al presidente ugandés por su reelección

La Habana, 22 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, transmitió hoy sentidas felicitaciones al presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni por su reelección.

En mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado cubano calificó a Museveni como “querido líder panafricano y de los Países No Alineados” y ratificó la determinación de Cuba de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con la hermana República de Uganda.

Ratificamos la determinación cubana de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con la hermana República de #Uganda. pic.twitter.com/sEqIW2Jq5M — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 22, 2026

En esa misma red social, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, también transmitió felicitaciones al reelecto presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni y reconoció su liderazgo en el continente africano y su papel como presidente del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

Asimismo, el Canciller ratificó la determinación de Cuba de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con la nación africana, en el marco de las históricas relaciones de hermandad que unen a ambos pueblos.