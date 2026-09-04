Recordaron Morales Ojeda y FAR vida de Julio Casas Regueiro

La Habana, 4 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recordó este jueves en la red social Facebook al General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, Héroe de la República de Cuba, al cumplirse 15 años de su fallecimiento.

“A 15 años de su partida física, recordamos al General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, Héroe de la República de Cuba. Su ejecutoria brillante en la lucha contra la tiranía batistiana, forjada en las montañas y en los momentos más decisivos de la Guerra de Liberación, lo convirtieron en un combatiente de temple y firmeza”, escribió Morales Ojeda.

El dirigente destacó que tras el triunfo de la Revolución, Casas Regueiro mostró abnegación y entrega total a la defensa de la soberanía nacional al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, reflejo de un militar íntegro que supo combinar la preparación combativa con la lealtad al Partido y a Fidel.

“El legado del General Casas Regueiro no es solo una página del pasado glorioso, sino una escuela permanente para las actuales y futuras generaciones de jefes, oficiales y cuadros. Su ejemplo de disciplina, modestia, capacidad organizativa y profundo sentido del deber constituye el faro que guía a quienes llevan la responsabilidad de preservar la independencia y el socialismo en Cuba”, añadió en su mensaje.

Paralelamente, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias expresó en la misma plataforma: “El 3 de septiembre de 2011, Cuba perdió a uno de sus más leales y brillantes estrategas. Al conmemorarse el 15° aniversario de su partida física, rendimos homenaje al General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, un ejemplo de consagración a la Patria. ¡Honor y gloria general! ¡La Patria se defiende!

Casas Regueiro, nacido en 1936, participó en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente ocupó responsabilidades de dirección en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde se distinguió por su disciplina y capacidad organizativa.

Su trayectoria fue reconocida con el título de Héroe de la República de Cuba y múltiples condecoraciones, reflejo de su entrega a la defensa de la soberanía y la independencia nacional.