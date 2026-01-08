En Matanzas, caravanistas llevan mensaje de inspiración y condena

Matanzas, 8 ene (ACN) Un mensaje de inspiración para las nuevas generaciones de cubanos, de que un futuro mejor es posible, y también de condena a la agresión militar estadounidense contra Venezuela, transmitieron jóvenes que protagonizaron la reedición de la Caravana de la Libertad, en su tránsito por la provincia de Matanzas.

En acto escenificado este miércoles en el entorno del céntrico Parque de la Libertad, en esta urbe, Amanda Hernández Boffil, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en el territorio, expresó que en nombre de la juventud matancera aprovechan esta simbólica tradición para condenar el genocidio en la hermana nación sudamericana.

Hoy alzamos la voz por los niños, adolescentes, jóvenes y población en general, queremos hacer conciencia en el mundo sobre la importancia de preservar la paz, agregó la alumna del colegio universitario de la carrera de Periodismo.

Andro Puñales Jaime, quien se forma como doctor en la local Universidad de Ciencias Médicas, manifestó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que son tiempos de creer y actuar, en el afán de impulsar al país en la batalla económica que libra.

Hoy se respira más que nunca el fervor revolucionario, la cantidad de personas y el entusiasmo se percibe de un modo diferente y creo que mucho tiene que ver el deseo de los matanceros de hacer valer su voz en favor de Venezuela, que es además alzar la voz en favor de la paz y la justicia, subrayó Puñales Jaime.

En el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, Líder Histórico de la Revolución, jóvenes destacados protagonizaron la reedición de la Caravana de la Libertad en Matanzas, periplo que hace 67 años cubrieron miembros del triunfante Ejército Rebelde, encabezado por el propio Fidel, quien le habló al pueblo desde uno de los balcones del edificio donde actualmente radica la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, presidieron el acto, que también contó con presencia de otras autoridades políticas y gubernamentales, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, estudiantes de las distintas enseñanzas y otros integrantes del pueblo.