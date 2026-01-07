Presidió Díaz-Canel Pleno Provincial del Partido en Artemisa

La Habana, 7 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezó hoy el Pleno del Comité Provincial del PCC en Artemisa, donde se analizaron las estrategias productivas de la provincia para enfrentar la compleja situación económica del país.

Según detalló la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X, el encuentro, que contó también con la presencia de Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, dio seguimiento a los acuerdos del XI Pleno del Partido celebrado en diciembre.

🇨🇺| Este miércoles en la tarde también tuvo lugar el Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de #Cuba en Artemisa, liderado por el Primer Secretario y Presidente de la República, @DiazCanelB, junto al secretario de Organización, @DrRobertoMOjeda.



🧵 pic.twitter.com/o10BjDlWg6 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) January 7, 2026

Los cuadros partidistas de Artemisa, territorio identificado como una de las provincias con mayores potencialidades agrícolas, discutieron fórmulas para incentivar mayor producción de alimentos, más rubros exportables y proyectos de inversión extranjera.

En sus intervenciones, el Presidente Díaz-Canel reiteró el concepto de un Partido más democrático.

Recordó, como ha expresado el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, que el Partido, único de la nación cubana tiene que ser el más democrático, destacó la Presidencia en la red social.

Sostuvo que el principal escenario está en la base, con el pueblo, con los trabajadores, y hay que propiciar participación y control popular, e hizo un llamado a saber escuchar, debatir, compartir criterios entre militantes, y con quienes no pertenecen a la organización.

El mandatario instó a centrar los debates partidistas en soluciones prácticas y productivas.

No perdamos el tiempo discutiendo otras cosas en las reuniones del Partido. Qué podemos hacer, por ejemplo, para producir más, para generar más ingresos, para exportar más, planteó.

En esa línea, abogó por sumar al sector no estatal en los programas de desarrollo del país, las provincias y municipios.

Finalmente, Díaz-Canel convocó a llevar a planos superiores, y a un nuevo momento, el funcionamiento del Partido, del Gobierno, de las instituciones del país y de las organizaciones de masas.

Hizo un llamado a la unidad, a no dejar caer el espíritu del XI Pleno, y a desbaratar el anhelo imperialista de que caiga la Revolución y concluyó afirmando que “la Revolución no se va a caer”.