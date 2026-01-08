Proyecto contribuye a la protección ambiental en Holguín

Holguín, 8 ene (ACN) Un proyecto didáctico impulsado por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) favorece la protección del entorno en la provincia de Holguín a partir de la inclusión de la formación ambiental en los programas académicos.

Lázaro Orlando Zaldaña Pérez, metodólogo de la Dirección General de Educación, señaló a la ACN que la iniciativa se integra a la implementación de la Tarea Vida, plan del Estado cubano orientado al enfrentamiento al cambio climático, del tercer perfeccionamiento de ese sector y de la estrategia de aumentar la percepción ante desastres en los asentamientos poblacionales.

Entre las temáticas del proyecto, nombrado “Educación, protagonismo infantil, inclusión y género para la reducción de los multirriesgo de desastres y resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas a las comunidades de Cuba”, sobresalen los peligros de incendios forestales y ciclones tropicales, sobre todo en centros cercanos a ríos, zonas boscosas y otras áreas, refirió.

El programa, que concluyó en 2025, se desarrolló en tres etapas: capacitación, socialización, implementación y un taller final donde participaron especialistas de la Defensa Civil, subrayó.

Señaló que en asignaturas como El Mundo en que vivimos, Matemática, Ciencias Naturales y Geografía se incorporaron contenidos vinculados con la formación ambiental mediante murales ortográficos, maquetas, círculos de interés, matutinos especiales y actividades prácticas.

Asimismo, se trabajó en la conformación de mapas de multirriesgo dirigido a identificar los principales problemas de la comunidad, por ejemplo en el municipio de Sagua de Tánamo con la crecida del río, lo cual aumentó la percepción del riesgo, puntualizó el funcionario.

La iniciativa abarcó también las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, y en 2026 se generalizará hacia escuelas del centro y occidente del país.