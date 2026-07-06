Dirigentes campesinos coreanos visitaron Embajada de Cuba

La Habana, 6 jul (ACN) Yoon Il-kwon, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Corea (KPL), junto a Kim Hee-sang, secretario general, y Hwang Joong-hwan, director de políticas de la organización, visitaron está última semana la Embajada de Cuba en Seúl para dialogar sobre posibles acciones de intercambio con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Según precisó la embajada de Cuba en la nación asiática desde su perfil en la red social Facebook, durante el encuentro, los dirigentes coreanos manifestaron su denuncia al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Claudio Monzón Baeza, embajador cubano, agradeció la solidaridad expresada, destacando la participación de la KPL en campañas internacionales destinadas a aliviar las dificultades que enfrentan los agricultores de la Isla.

Los visitantes ratificaron su compromiso como miembros de La Vía Campesina, movimiento internacional que agrupa organizaciones campesinas y de trabajadores rurales, y subrayaron la importancia de fortalecer la cooperación con la ANAP.

La reunión permitió identificar áreas de trabajo conjunto en defensa de los derechos de los agricultores y en apoyo a la soberanía alimentaria, según fuentes diplomáticas.