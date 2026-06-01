Denunció Cuba en ONU bloqueo como principal obstáculo al desarrollo 

La Habana, 1 jun (ACN) El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es el principal impedimento para el desarrollo sostenible del país antillano, manifestó hoy Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, al intervenir en el Diálogo con el Secretario General sobre la implementación de la Revisión Cuadrienal Amplia de la Política relativa a las Actividades Operacionales para el Desarrollo (QCPR), celebrado en Nueva York, en el marco del Segmento de Actividades Operacionales del Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Según informó la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas desde su perfil en la red social Facebook, el diplomático destacó que el informe presentado por el Secretario General expone con claridad los desafíos que enfrenta el sistema de la ONU y sus actividades operacionales para el desarrollo.

Reconoció los esfuerzos realizados para incrementar la eficiencia y fortalecer la alineación de la cooperación con las prioridades nacionales, pero señaló que persisten limitaciones significativas que impiden desplegar plenamente las capacidades en apoyo al desarrollo sostenible.

Soberón alertó que la problemática financiera del sistema de desarrollo de la ONU adquirió un carácter estructural, marcada por el aumento de la financiación condicionada y por el incumplimiento de compromisos históricos de asistencia oficial, incluida la meta del 0,7 por ciento del ingreso nacional bruto.

Subrayó que la disminución sostenida de los recursos destinados al desarrollo compromete seriamente la implementación de la Agenda 2030 y aleja la posibilidad de avanzar hacia la erradicación de la pobreza como objetivo central.

El Embajador expresó preocupación por las acciones de los Estados Unidos que socavan los principios fundacionales de la ONU y debilitan el pilar del desarrollo, al tiempo que erosionan los fundamentos del sistema multilateral.

En ese contexto, denunció el impacto del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, al que calificó como el principal obstáculo para el desarrollo sostenible del país.

Destacó que esta política de presión se acompaña de amenazas de agresión, cuyas consecuencias serían incalculables el impredecibles no solo para Cuba, sino también para los Estados Unidos y para toda la región.

El Representante Permanente reiteró la importancia de preservar la paz, fortalecer el multilateralismo y garantizar un sistema de desarrollo de la ONU dotado de recursos suficientes, predecibles y no condicionados.

Advirtió que, de no restablecerse el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la cooperación internacional, la Agenda 2030 corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida para millones de personas en el mundo.