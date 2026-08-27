Denuncian política de asfixia de Estados Unidos hacia Cuba

La Habana, 27 ago (ACN) Ernesto Soberón, representante permanente de Cuba en Naciones Unidas, denunció hoy la política de asfixia que aplica el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de la isla, con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

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En la red social X, el diplomático calificó de castigo colectivo la imposición de constantes sanciones, que tienen un impacto directo en la vida cotidiana del pueblo cubano.

.@AmbUNReform miente de manera sistemática en .@ONU_es al intentar desconocer, una y otra vez, la existencia del bloqueo, su recrudecimiento a niveles extremos y su terrible impacto humanitario.



Triste rol el de este señor, al intentar justificar lo injustificable: el castigo… https://t.co/4CTmPaauuX — Ernesto Soberón (@SoberonGuzman) August 27, 2026

Subrayó que, a pesar de la negación de la existencia del bloqueo por diplomáticos estadounidenses, recientes declaraciones del máximo responsable de su política exterior, Marco Rubio, reconocen explícitamente la política de asfixia dirigida contra el pueblo cubano, la existencia del bloqueo, su recrudecimiento permanente y del terrible impacto que el mismo tiene en la calidad de vida del pueblo cubano.

Soberón indicó que el secretario de Estado afirmó: "Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse de la soga, nosotros simplemente la cerramos".

Recordó que este recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, incluido su carácter extraterritorial, viola flagrantemente el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, las normas del comercio internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas también desmintió las alegaciones sobre la supuesta retención de 18 mil millones de dólares por parte del gobierno cubano, que, refieren, podrían usarse para mejorar la calidad de vida del pueblo.

"La cuestión no es que a Cuba le falte o le sobre dinero, el problema es que las contrapartes extranjeras no se atreven a comerciar con Cuba por temor a ser sancionadas por el gobierno estadounidense", señaló.

Asimismo, remarcó que, año tras año, la inmensa mayoría de los Estados Miembros condenan en la Asamblea General de la ONU la existencia del bloqueo y exigen el fin de esta política genocida.