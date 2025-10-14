ACN

Denuncian CDR exclusión injerencista de la Cumbre de las Américas

ACN - Cuba
Sarahí Núñez Pérez
14 Octubre 2025

La Habana, 14 oct (ACN) El Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) manifestó hoy su más enérgica denuncia ante la injusta y excluyente decisión de dejar fuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en República Dominicana.

   En el comunicado la organización calificó dicha exclusión como una clara violación de los principios de soberanía, igualdad y respeto mutuo que deben regir las relaciones entre los pueblos del continente.

   Subrayó que esta medida tiene un trasfondo político injerencista y constituye un acto discriminatorio, destinado a deslegitimar a países soberanos bajo pretextos infundados, alejados del espíritu de unidad que debe prevalecer en la región.

   “Rechazamos la imposición de políticas que buscan dividir a América Latina y el Caribe, y condenamos la exclusión selectiva que, lejos de promover la integración regional, fomenta la división y confrontación”, expresa el texto.

  Los CDR exigieron el respeto irrestricto a la soberanía de Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los pueblos de América, y extendieron un llamado urgente a la unidad y la solidaridad continental para enfrentar y derrotar cualquier forma de bloqueo, exclusión o agresión.

   De esta forma, la institución ratifica la voluntad de continuar defendiendo la Revolución y la dignidad de los pueblos, y reafirma que la verdadera integración hemisférica solo será posible mediante el respeto, la justicia y la autodeterminación de todas las naciones.