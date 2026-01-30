Denuncia Canciller nueva escalada de agresión estadounidense a Cuba

La Habana, 30 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), condenó en los términos más firmes la nueva escalada de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas, tras anunciarse la intención de imponer un bloqueo total a los suministros de combustible.

Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de #EEUU contra #Cuba.



Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país.



Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 30, 2026

En declaración divulgada a través de la red social X, el canciller denunció que Washington pretende justificar la medida con “una larga lista de mentiras” que buscan presentar a Cuba como una amenaza inexistente.

Publicada en el sitio oficial del Minrex, se señala que la verdadera amenaza a la paz y la estabilidad regional proviene del gobierno estadounidense, al que Rodríguez Parrilla acusó de ejercer chantaje y coerción para arrastrar a otros países a su política de bloqueo.

La fuente subraya que el jefe de la diplomacia cubana recordó que durante más de 65 años el pueblo ha sufrido el más prolongado y cruel cerco económico aplicado contra nación alguna, y advirtió que la nueva medida busca someter a la población a condiciones de vida extremas.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo”, afirmó el ministro en su post, al tiempo que reiteró la voluntad de resistencia y soberanía de la nación frente a las presiones externas.