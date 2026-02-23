Cuba felicita a Kim Jong Un por reelección en Partido del Trabajo de Corea

La Habana, 23 feb (ACN) El miembro del Buró Político del Partido Comunista, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, envió hoy cálidas felicitaciones a Kim Jong Un, quien ha sido reelegido como Secretario General del Partido del Trabajo de Corea.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el canciller cubano aseguró que la mayor de las Antillas continuará promoviendo el fortalecimiento de los históricos lazos entre los Partidos, Gobiernos y Pueblos de la República Popular Democrática de Corea y Cuba, basados en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la defensa del socialismo.

Cuba y la República Popular Democrática de Corea han mantenido vínculos de amistad y cooperación basados en principios comunes de solidaridad, respeto y defensa del socialismo.

La reelección de Kim Jong Un como Secretario General del Partido del Trabajo de Corea reafirma la continuidad del liderazgo en la nación asiática, con la cual Cuba ha compartido históricamente posiciones de apoyo mutuo en los foros internacionales y una visión común en la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.