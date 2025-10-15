Cuba expresa solidaridad con México tras inundaciones

La Habana, 15 oct (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, reiteró la solidaridad del Gobierno y pueblo cubanos con México, tras las víctimas y daños provocados por las inundaciones registradas en varios estados de esa nación hermana.

A través de su cuenta oficial en X, el Canciller cubano trasladó al Gobierno mexicano la disposición de Cuba de contribuir a las labores de recuperación y cooperar en la atención de los damnificados.

Reiteramos nuestra solidaridad al Gobierno y pueblo de #México por las víctimas y daños provocados por inundaciones en varios Estados del país.



Trasladamos la disposición de #Cuba de ayudar en las labores de recuperación y cooperar en la atención de los damnificados. pic.twitter.com/bJpTJsQ8RN — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 15, 2025

“Reiteramos nuestra solidaridad al Gobierno y pueblo de #México por las víctimas y daños provocados por inundaciones en varios Estados del país. Trasladamos la disposición de #Cuba de ayudar en las labores de recuperación y cooperar en la atención de los damnificados”

Las intensas lluvias e inundaciones registradas la semana pasada en México han dejado hasta el momento más de 60 fallecidos y unos 65 desaparecidos en la nación azteca.

Las precipitaciones están asociadas a la tormenta tropical Raymond en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico.