Cuba denunciará ante la ONU medidas de bloqueo de Estados Unidos

La Habana, 6 jul (ACN) El embajador cubano Pedro Luis Pedroso, subdirector general de la Dirección de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que la sesión extraordinaria de este 7 de julio, que realizará la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) por solicitud de Cuba, propiciará un amplio debate sobre el bloqueo impuesto al país caribeño por el gobierno de Estados Unidos.

Estamos seguros de que Cuba tendrá una vez más el respaldo de la comunidad internacional ante el peligro que representa esa política agresiva hacia una nación independiente, y también sus implicaciones extraterritoriales que ponen en peligro la paz y la estabilidad en el mundo, subrayó.

Cuba ha solicitado el análisis del tema 38 de la Asamblea General: "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba" ante la gravedad de la situación que vive la nación y su pueblo, motivada por el reforzamiento de las medidas cohercitivas con diversas sanciones complementarias y el cerco energético que, afirmó, es un acto de bloqueo naval y por lo tanto un acto de guerra.

Pedroso significó que el bloqueo energético es un castigo colectivo contrario a la legislación internacional, es un acto de agresión que se intensifica cada día y que califica como un crimen de lesa humanidad.

La delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ya se encuentra en Nueva York para participar mañana en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, el espacio más amplio de concertación con el que cuenta la humanidad.