Protege Holguín objetivos vitales ante desconexión del SEN

Holguín, 6 jul (ACN) La Empresa Eléctrica de esta ciudad alistó la subestación 220 kV con motores diésel y garantiza el servicio en hospitales y objetivos vitales de la cabecera provincial tras la caída hoy del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Rubert Reynaldo González, director general de esa entidad, explicó a la ACN que se activaron los protocolos establecidos con vistas a la formación de una isla eléctrica que proteja los centros hospitalarios y otros objetivos económicos y estratégicos.

El directivo precisó que en esos momentos reciben suministro mediante microsistemas los hospitales Pediátrico, Militar y Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landíz a través del circuito 12, y el Hospital Lenin, la propia empresa y Etecsa mediante el 20.

Esa entidad informó a través de sus canales digitales que la provincia trabajaba en ese instante en crear las condiciones necesarias con el objetivo de asegurar el combustible y brindar suministro eléctrico desde la Batería de grupos electrógenos de Holguín 220 kV.

Al cierre de esta información la Unión Eléctrica explicaba en redes sociales que ya operaban microsistemas en todo el país con destino a la protección de los servicios vitales, así como la incorporación de otra de las unidades de Energás Boca de Jaruco.