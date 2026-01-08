Asiste Canciller de Cuba a homenaje a héroes caídos en Venezuela

La Habana, 8 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, participó hoy en el acto de homenaje a héroes y mártires caídos y heridos durante la agresión militar estadounidense del pasado 3 de enero contra Venezuela.

Una nota publicada en TeleSur y replicada en Juventud Rebelde, confirma que la ceremonia se realizó en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, en Caracas.

Subraya la fuente que Rodríguez Parrilla acompañó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, junto al embajador cubano en Caracas y otros funcionarios de ambos países, en un tributo que honró a combatientes venezolanos y cubanos fallecidos y lesionados durante los ataques.

En declaraciones difundidas en la red social X, el canciller cubano afirmó que “la sangre de ambos pueblos se fundió en tierra venezolana, como corresponde a naciones hermanas”, al rendir homenaje a quienes enfrentaron la ofensiva militar.

Junto a la Presidenta Encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros altos representantes del Gobierno Bolivariano, rendimos tributo a los combatientes cubanos y venezolanos caídos en la criminal agresión militar estadounidense.



La sangre de ambos pueblos se fundió en tierra… pic.twitter.com/xzLmuRlHJr — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 8, 2026

Horas antes, confirma el texto, el jefe de la diplomacia cubana expresó sus condolencias al pueblo y al Gobierno venezolanos por las víctimas civiles y militares de la agresión, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, trasladados ilegalmente a Estados Unidos.

La publicación resalta que Rodríguez Parrilla calificó los ataques contra instalaciones e infraestructuras civiles como “una nueva demostración del irrespeto de Washington al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario”, y reiteró la solidaridad de Cuba con los familiares de las víctimas.

Las autoridades cubanas han denunciado de manera sostenida la operación militar estadounidense, señalando que constituye una violación flagrante de la soberanía venezolana y un intento de quebrar su independencia política.

De acuerdo con datos ofrecidos por el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, los bombardeos del 3 de enero en Caracas y en zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira dejaron al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos, refiere el texto.

La solidaridad expresada por Cuba se suma a la de diversos gobiernos y movimientos sociales que han repudiado la agresión y exigido la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, reportó Telesur, citado por el medio cubano.

Durante el acto, la Cancillería cubana compartió fragmentos de la intervención de Rodríguez Parrilla, quien afirmó: “Cuba rinde emocionado tributo a los combatientes cubanos que en desigual combate enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la Patria venezolana".

"Honor y gloria a los caídos; amor y paz al pueblo venezolano. Siguiendo la memoria eterna de Chávez y Fidel, comprometemos que lucharemos juntos y venceremos", expresó.

"La Revolución Bolivariana y Chavista y la Revolución Cubana serán ejemplo para la liberación de los pueblos de nuestra América. Continuaremos en defensa de la paz, del derecho internacional y de la vida de los pueblos, por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores.

"El único destino será la victoria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!”, concluyó.