Agradeció embajada de Cuba en Bélgica apoyo internacional

La Habana, 2 feb (ACN) La Embajada de Cuba en Bélgica y la Misión ante la Unión Europea expresó agradecimiento por las numerosas muestras de solidaridad recibidas tras la reciente orden ejecutiva anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la renovada escalada de la política hostil de Washington contra la Isla, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

A través de mensajes difundidos en sus cuentas oficiales de Twitter/X y Facebook, la representación diplomática informó sobre el amplio respaldo internacional y europeo a Cuba, así como la condena a la política de bloqueo económico, comercial y financiero, y de asfixia económica impuesta por el Gobierno estadounidense.

En el ámbito europeo, se destacaron pronunciamientos de solidaridad de los grupos políticos del Parlamento Europeo The Left, Socialistas y Demócratas (S&D) y Los Verdes, además de mensajes de apoyo de eurodiputados que denunciaron el carácter extraterritorial y contrario al derecho internacional de las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba.

El Partido de la Izquierda Europea también hizo pública una declaración de respaldo al pueblo y al Gobierno cubanos, condenando el recrudecimiento del bloqueo.

En Bélgica se recibieron mensajes de apoyo del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB-PVDA), de su organización juvenil COMAC, de la Coordinadora Latinoamericana de Solidaridad, de la asociación ARLAC y de la organización Cubanismo, entre otras fuerzas políticas y sociales comprometidas históricamente con la causa cubana.

Asociaciones de cubanos residentes como Cubabel, Ardor Cubana, Cuba Soberana y La Maleta Solidaria reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y rechazaron la política hostil de Estados Unidos.

En la Cámara de Representantes del Parlamento Federal belga se escucharon declaraciones de condena al bloqueo estadounidense por el diputado Raoul Hedebouw (PTB) y del ministro federal Jean-Luc Crucke, quienes señalaron el impacto negativo de esa política sobre la población cubana y remarcaron su incompatibilidad con los principios del derecho internacional.

Los pronunciamientos provenientes de la sociedad civil belga, la comunidad diplomática y varios grupos políticos de la Eurocámara coincidieron en que la política de Estados Unidos constituye una violación flagrante del derecho internacional y persigue asfixiar económicamente al pueblo cubano, con efectos prolongados sobre la vida cotidiana de millones de personas.

La Embajada de Cuba en Bélgica reiteró su agradecimiento por estas expresiones de solidaridad y subrayó que, frente a la amenaza y la agresión, prevalecen la voz de la justicia, la legalidad internacional y el respaldo a Cuba.