Celebra su séptimo aniversario el Consejo Electoral Nacional

La Habana, 13 julio (acn) El Consejo Electoral Nacional (CEN) recibió en La Habana la condición de Colectivo Distinguido Nacional que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, con motivo de celebrarse hoy el séptimo aniversario de su creación.

En acto realizado en la Casa de las Amistad y con la presencia de José Ramón Monteagudo Ruíz, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Agroalimentario, fue entregado el lauro por Niurkis Sosa de los Reyes, miembro del Secretariado Nacional de ese Sindicato, quien felicitó al colectivo por su abnegado trabajo en defensa de la legalidad socialista.

El miembro del Secretariado del @PartidoPCC José Ramón Monteagudo Ruiz, nos acompañó en la celebración nacional por el 7mo Aniversario del órgano, donde se nos reconoció por segundo año consecutivo como Colectivo Distinguido Nacional del @SNTAP3 . Felicidades familia electoral!! pic.twitter.com/8sNTUs34nv — Elecciones en Cuba (@Elecciones_Cuba) July 13, 2026

Alina Balseiro Gutierrez, presidenta del CEN, destacó que la intervención popular es fundamental para poner en práctica la democracia socialista y subrayó que la labor que realizan está inspirada en las orientaciones que dió el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, quien afirmaba que sólo con la participación del pueblo podía realizarse un proceso electoral que defienda la paz, la Patria y la legalidad.

La ocasión fue propicia para dar a conocer los resultados del certamen literario Fidel: artífice de la legalidad socialista, convocado con motivo del aniversario y al cual se presentaron 50 obras.

El jurado decidió otorgar un premio único al poema Mi voto es Patria, de la autoría de Emilio de la Paz Rodríguez, de 14 años de edad y estudiante de octavo grado de la Secundaria Básica Pepito Tey de Contramaestre, Santiago de Cuba.

El CEN, como órgano del Estado, tiene como misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen, así como también tramita y responde las reclamaciones que en materia electoral se establezcan en el país.