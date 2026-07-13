Denuncia Cuba nuevas sanciones de EE.UU.

La Habana, 13 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, denunció hoy una nueva lista de sanciones impuesta por Estados Unidos contra la Isla, en una semana más de "guerra de EE.UU. y su afán por estrangular nuestra economía", y advirtió que el gobierno estadounidense refuerza la agresión en busca de un mayor daño al pueblo cubano.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano afirmó que "estamos ante un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana", en alusión a la reciente condena de la comunidad internacional a la política de asfixia de Washington.

Otra semana, una nueva lista de "sanciones" contra #Cuba. Es la guerra de #EEUU y su afán por estrangular nuestra economía. Refuerzan la agresión en busca de un mayor daño al pueblo. Estamos ante un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 13, 2026

"Otra semana, una nueva lista de "sanciones" contra #Cuba. Es la guerra de #EEUU y su afán por estrangular nuestra economía. Refuerzan la agresión en busca de un mayor daño al pueblo. Estamos ante un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana".

Las nuevas medidas coercitivas se suman a las órdenes ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo, que incluyen sanciones secundarias contra sectores estratégicos de la economía cubana, así como el bloqueo energético que impide la entrada de combustible a la Isla.

En la misma red social, Manuel Marrero Cruz Primer Ministro, coincidió en que "nuevas sanciones contra #Cuba a solo unos días de que el mundo condenara en @ONU_es la política de asfixia del gobierno de EEUU. Con cada medida coercitiva elevan los daños y el sufrimiento a nuestro pueblo".

Marrero Cruz sentenció que "#CubaNoEsUnaAmenaza. El bloqueo es un genocidio".

"Nuevas sanciones contra #Cuba a solo unos días de que el mundo condenara en @ONU_es la política de asfixia del gobierno de EEUU. Con cada medida coercitiva elevan los daños y el sufrimiento a nuestro pueblo. #CubaNoEsUnaAmenaza. El bloqueo es un genocidio".

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, también desde X, señaló que "el gobierno de #EEUU continúa reforzando la guerra contra el pueblo de #Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento".

Asimismo, calificó el anuncio de nuevas medidas coercitivas como "manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país".

"CubaNoEsUnaAmenaza. El bloqueo sí", concluyó.

"El gobierno de #EEUU continúa reforzando la guerra contra el pueblo de #Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento. El anuncio del 13 de julio de medidas coercitivas adicionales es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país. #CubaNoEsUnaAmenaza. El bloqueo sí".

Las nuevas medidas, anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluyen la designación de diez entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de Turismo (Mintur) y nueve empresas y organizaciones estatales