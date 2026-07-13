Alerta Cuba sobre intento de Washington silenciar a las izquierdas

La Habana, 13 jul (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, alertó hoy que la cumbre anunciada por Estados Unidos para esta semana será un intento de legitimar políticas como el Plan Cóndor, el cual se basó en similares pretextos.

A través de su cuenta en la red social X, el Canciller señaló que la reunión, tendrá un matiz maccartista y "descansará lógicamente en la mentira".

El Secretario de Estado de la nación norteña, Marco Rubio, convocó a unos 60 países al encuentro, a celebrarse en la ciudad de Washington, para abordar los riesgos de lo que ese gobierno denomina terrorismo transnacional de extrema izquierda.

Al respecto, Rodríguez Parrilla comentó que "se intentará fundamentar la existencia de supuestos peligros impulsados por fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda, movimientos sociales y todo el que luche contra la opresión, la explotación, el racismo, la guerra, el intervención y la brutalidad imperialista desatadas por el actual gobierno estadounidense".

El jefe de la diplomacia cubana agregó que la cumbre es un paso para restaurar la intimidación.

Asimismo, advirtió sobre la intención de legitimar políticas como el Plan Cóndor, el cual, con asistencia de los Estados Unidos, coordinó a las dictaduras del Cono Sur para la práctica del terrorismo de Estado con el fin de eliminar a las voces opositoras, principalmente de izquierda.