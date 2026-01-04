Acto solidario en Cienfuegos de apoyo irrestricto a Venezuela (+Fotos)

Cienfuegos, 4 ene (ACN) Frente a la emisora provincial de Radio Ciudad del Mar, y con su emblemático malecón de fondo, los cienfuegueros patentizaron hoy en acto solidario su apoyo irrestricto a Venezuela, atacada por la bota del imperialismo yanqui este tres de enero, con el vilipendio del secuestro de su presidente Nicolás Maduro.

El ondear de las banderas y los himnos de Cuba y la nación bolivariana matizaron el momento patriótico, con canciones arraigadas de la Nueva Trova, que voces imberbes entonaron en la concentración solemne de federadas, estudiantes, campesinos, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y oficiales del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Entre los oradores Odalis Herrera Castellón, colaboradora internacionalista en la hermana tierra, expresó: “Cómo médico que dí mi servicio al pueblo venezolano alzo la voz para condenar el ataque artero del gobierno de Donal Trump, el cual ha buscado múltiples justificaciones hasta que lo dijo claramente, su interés es el petróleo y los recursos naturales de la Patria de Bolívar.

Ramón Rodríguez, secretario del Partido en la Refinería de Petróleo de Cienfuegos, repudió los intentos injerencistas de quienes se creen los amos del mundo, y pretenden utilizar a naciones de América Latina como proveedores de materia prima de su desmedido consumismo.

Orlando García Martínez, reconocido intelectual e historiador, reflexionó sobre los acontecimientos acaecidos el sábado último en Venezuela, y manifestó su indignación “como debieran hacerlo todas las personas de bien, porque la actuación de Estados Unidos es la forma moderna de la ley de las cavernas.

“Pisotear descaradamente la proclama de zona paz de la comunidad latinoamericana y hacerse de una patente de corso para imponer gobiernos afines a sus intereses, es lo que ha logrado el imperio norteamericano”.

Mayelin del Sol, periodista que realiza cobertura de prensa en el país bolivariano, explicó cómo contaron a través de imágenes y sonido sobre la colaboración cubana en sus diferentes facetas.

Y se dolió de los sucesos que dañan no solo al pueblo venezolano sino a todo ..Latinoamérica.

Al resumir el acto Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia, calificó la intervención militar yanqui y el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores como una severa violación de la carta de las Naciones Unidas y un flagrante desacato a la paz en la región.