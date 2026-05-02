Servicio en Línea de ETECSA nominado a prestigioso premio internacional

La Habana, 2 may (ACN) El portal de Servicios en Línea, que brinda la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) consiguió una nominación histórica a los Premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su edición 2026.

De acuerdo con la información ofrecida en la página web de la entidad, la plataforma se destaca así entre más de 1,500 proyectos inscritos a nivel mundial, de los cuales solo 360 fueron seleccionados.

El proyecto, desarrollado por un equipo de jóvenes profesionales de ETECSA y lanzando en enero de 2022, representa la capacidad de innovación tecnológica nacional en el escenario global.

Señala la nota que, mediante metodología ágil Scrum, se creó un portal web (www.tienda.etecsa.cu) y una aplicación móvil funcionales, seguros y accesibles, diseñados de acuerdo con los estándares internacionales.

La votación pública en línea para seleccionar al ganador estará abierta hasta el próximo 5 de mayo.

Insiste la entidad que el apoyo del público cubano en esta nominación supone un impulso a la transformación digital que beneficia directamente a toda la sociedad cubana.

El avance de estos servicios significa menos tiempo en colas, más comodidad para gestionar servicios de telecomunicaciones desde casa, reducción de trámites y ahorro de recursos de oficina.