Defiende Cuba presupuesto de la ONU con prioridad al desarrollo

La Habana, 13 oct (ACN) Cuba reafirmó hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la necesidad de que el presupuesto de la organización garantizara el cumplimiento de los mandatos internos, preservara el equilibrio entre sus tres pilares fundamentales y asegurara recursos suficientes para la promoción del desarrollo.

Según precisó la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas desde su perfil en Facebook, Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba, intervino en la Quinta Comisión de la Asamblea General durante el examen de los temas relativos a la planificación por programas y al proyecto de presupuesto por programas para 2027.

El diplomático subrayó que la búsqueda de eficiencia en la gestión de los recursos no debía traducirse en recortes presupuestarios, sino en garantizar el cumplimiento integral de los propósitos de la organización, con distribución equilibrada entre paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Señaló preocupación por los retrocesos en la financiación del desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas y sus repercusiones para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconoció la propuesta de fortalecer el Programa Ordinario de Cooperación Técnica, pero alertó sobre la reducción de capacidades en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la UNCTAD y las comisiones regionales.

En relación con la planificación por programas, destacó el papel central del Comité del Programa y de la Coordinación como órgano encargado de examinar la formulación de los programas de Naciones Unidas, y lamentó que en su 66º período de sesiones no lograra recomendaciones sobre ninguno de los 28 programas revisados.

Instó a restablecer la cooperación en el Comité y evitar cualquier debilitamiento de su mandato.

Enfatizó la importancia de que la Quinta Comisión examinara de manera sustantiva los programas y subprogramas incluidos en el proyecto de presupuesto para 2027.

Reiteró la determinación de Cuba de respaldar una asignación adecuada de recursos al Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, para garantizar apoyo a reuniones y procesos multilaterales de relevancia para los países del Sur.

Finalmente, Soberón Guzmán ratificó el compromiso de Cuba de participar de manera constructiva en las negociaciones presupuestarias, en consonancia con los principios del multilateralismo y la necesidad de preservar el carácter intergubernamental de las decisiones de Naciones Unidas.