Falleció el prestigioso arquitecto cubano Daniel Taboada Espiniella 

La Habana, 13 oct (ACN) El prestigioso arquitecto cubano Daniel Taboada Espiniella, Premio Nacional de Arquitectura (1998) y de Patrimonio Cultural (2015), falleció hoy en esta capital a los 96 años de edad, informó el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Desde 1964, Taboada Espiniella comenzó su contribución a la protección del patrimonio cultural cubano, con su participación en la Comisión Nacional de Monumentos y la restauración de innumerables inmuebles de alto valor histórico cultural, tanto en La Habana, como en otras ciudades del país.

Su alto rigor científico y capacidad para dar solución a los desafíos de la conservación de inmuebles coloniales se aprecia en las intervenciones del Convento de Santa Clara, la Casa de la Condesa de la Reunión, la Casa del Conde Jaruco, los teatros Martí y Sauto, el Palacio de Junco y el Castillo de Jagua, entre muchos otras.

Taboada Espiniella fue fundador del Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, institución donde combinó la labor restauradora con la docencia; también fue pionero del Comité Cubano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, desde el cual tuvo una destacada labor en foros internacionales y comités científicos.

En los últimos años de su prolífera labor, presidió la Cátedra de Arquitectura Vernácula, desde donde visibilizó la modesta arquitectura cubana de campos y ciudades.

Por su extraordinaria contribución, fue reconocido con la Distinción por la Cultura Nacional (1983), la Medalla Fernando Ortiz de la Academia de Ciencias de Cuba (1987) y la medalla Raúl Gómez García del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura (1989), entre otros lauros.