Chequea Valdés Mesa producción agropecuaria y tabacalera en Villa Clara (+ Fotos)

Santa Clara 13 oct (ACN) Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República, constató hoy en el municipio de Placetas el aprovechamiento de 25 caballerías en la finca El Renacer, enclave que garantiza empleo a 200 familias y aporta a las dos mil hectáreas de tabaco previstas para la actual campaña en Villa Clara.

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Durante el recorrido por el kilómetro 301 de la Autopista Nacional, el dirigente conoció el desempeño de Yanier Negrín Alemán, ingeniero agrónomo de 26 años.

El joven gestiona áreas destinadas al tabaco tapado y cultivos varios tras la recuperación de terrenos antes cubiertos por maleza.

Acompañaron al también miembro del Buró Político, Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en el territorio, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial.

La comitiva intercambió con mujeres y jóvenes operarios de maquinaria agrícola sobre el salario y las condiciones de vida en el campo.

Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, especificó ante la prensa que el compromiso provincial incluye la siembra de 50 hectáreas de tabaco tapado en esa unidad.

El directivo precisó que la entidad estatal apoya el proyecto Jóvenes Guerrilleros de la Autopista para elevar los rendimientos de la hoja.

Valdés Mesa indagó sobre los sistemas de pago y la estabilidad de la fuerza de trabajo.

Asimismo, instó a multiplicar estos modelos productivos que transforman zonas improductivas en polos de abastecimiento para los asentamientos cercanos.

Al concluir el diálogo, el mandatario felicitó al joven egresado por los resultados en el manejo de los viveros de posturas.