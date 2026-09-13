La Habana, 13 sep (ACN) La Sociedad Espeleológica de Cuba rendirá homenaje post morten al doctor Leslie Molerio León (1947-2026), geólogo, hidrogeólogo e investigador que dedicó más de 50 años de su vida al desarrollo de la ciencia, la ingeniería y la formación de especialistas en el ámbito nacional e internacional.

El reconocimiento será mañana en el acto nacional por el Día Internacional de las Cuevas y el Karst, a las 10:00 a. m., en el Teatro del Ministerio de Energía y Minas, sito en Avenida Salvador Allende No. 666, entre Oquendo y Soledad, Centro Habana, anunció la organización profesional.

Añadió que en el encuentro le entregarán a sus representantes el Premio por la Obra de la Vida Pedro Borrás Astorga (Pinar del Río 1942-1961), otorgado por el Comité Espeleológico de La Habana, y proyectarán el documental Donde nadie baja, de Madelaine Rodríguez Rojo, quien en su entrevista sigue la vida de la espeleóloga, buzo y actual emprendedora cubana Yamilé Luguera, una mujer que rompió el mapa de lo permitido.

El Hoyo de Morlotte es una furnia vertical de 78 metros de profundidad y 55 de diámetro, ubicado en el parque Nacional Desembarco del Granma, en la oriental provincia de Granma, donde Luguera se convirtió en la primera en descender hasta su fondo.

Moleiro León, cursó su maestría en Hidrología Isotópica en Viena, Austria, bajo el patrocinio de la Organismo Internacional de Energía Nuclear, y durante más de 30 años laboró en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el se desempeñó como director del Servicio Hidrogeológico Nacional y vicedirector del Centro de Hidrología y Calidad del Agua.

Introdujo en Cuba la automatización y la modelación matemática en la Hidrogeología, y estableció un Sistema de Vigilancia, Diagnóstico y Pronóstico del Nivel de los Acuíferos.

En la Empresa Inversiones GAMMA laboró como Consultor Ambiental y Especialista Principal en Proyectos e Ingeniería, y Especialista en Obras Subterráneas y Auditor Ambiental titulado.

Su quehacer profesional incluyó la participación en medio millar de proyectos en 50 países, la autoría o coautoría de 19 libros y folletos, y 360 artículos en revistas especializadas.

Perteneció a 30 sociedades científicas cubanas e internacionales, entre ellas la Academia de Ciencias de Nueva York, y 2021 Embajador Global de la Sostenibilidad (UNESCO).

Recibió numerosas condecoraciones, entre ellas la Orden Carlos J. Finlay, el Premio Jesús Francisco de Albear A la Obra de la Vida, y los internacionales Espeleo 2018, la Obra de la Vida y Científico Destacado en India, y el Chiroptera 2022.

Por la Conferencia General de la Unesco se proclamó el 13 de septiembre Día Internacional de las Cuevas y el Karst, una celebración anual dedicada a sensibilizar a la comunidad mundial sobre estos frágiles ecosistemas y a promover su protección, estudio y gestión sostenible.

Las cuevas son solo una parte de un conjunto de accidentes geográficos conocidos por karst, cuyos paisajes kársticos son extensos y de carácter regional, y contemplan, entre otros, arroyos subterráneos, sumideros, valles ciegos y manantiales.