Potencian en Holguín protección de los bosques

Holguín, 14 jul (ACN) La provincia de Holguín potencia la protección de los bosques como parte de las estrategias para mitigar la desforestación, uno de los problemas ambientales del territorio.

Geovanny Zaldívar Martínez, especialista de esta área, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que el territorio logró en el 2025 incorporar más de nueve mil hectáreas a los programas de manejo sostenible de tierras, sustentados en proyectos nacionales e internacionales.

El objetivo fundamental, destacó, es revertir y detener la degradación ambiental mediante acciones de reforestación, mejoramiento y educación a las comunidades.

Zaldívar Martínez señaló que se priorizan las cuencas hidrográficas, los ecosistemas del Plan Turquino y las áreas protegidas, donde los bosques son esenciales en el equilibrio de las especies.

De conjunto con el programa forestal, se aplican otros como los polígonos demostrativos de suelos y la rehabilitación de las cuencas hidrográficas, en los cuales se promueve el uso de fertilizantes naturales y el incentivo económico a campesinos por emplear técnicas de agricultura sostenible.

La provincia tiene resultados en la recuperación de zonas de explotación minera mediante la reintroducción de variedades de la flora autóctona, entre ellas el pinus cubensis, cuyos ejemplares jóvenes se monitorean periódicamente.

La región cuenta con un total de 373 mil hectáreas de bosques, entre plantaciones y superficies naturales, y en su protección intervienen también los organismos de regulación ambiental, el área de flora y fauna y el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales.