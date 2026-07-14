Celebra Díaz-Canel graduaciones del Centenario de Fidel

La Habana, 14 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó hoy la trascendencia de las graduaciones universitarias que se celebran en el marco del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016).

Una gran noticia inunda las redes: a pesar del bloqueo energético, de los castigos y amenazas (de Estados Unidos), nuestras universidades celebran sus graduaciones con la belleza y las emociones de siempre; felicidades graduados, la Patria cuenta con ustedes para salir del cerco, expresó el mandatario en su cuenta en la red social X.

Una gran noticia inunda las redes: a pesar del #BloqueoEnergético, castigos y amenazas, nuestras universidades celebran sus graduaciones del Centenario de #Fidel con la belleza y emociones de siempre. Felicidades graduados, la Patria cuenta con ustedes para salir del cerco. pic.twitter.com/b2ZBZAEVd9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 14, 2026

En la prensa local se leen por estos días reportes de graduaciones dedicadas al centenario de Fidel Castro, como la efectuada en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, y la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

Desde el perfil oficial en Facebook del Ministerio de Educación Superior se registran actos de graduación en la Universidad de Las Tunas, la Universidad de La Habana, la Universidad Agraria de La Habana, Universidad de Matanzas y Cienfuegos, entre otras.