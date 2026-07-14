Unión Eléctrica: islas garantizan suministro a centros vitales del país

La Habana, 14 jul (ACN) La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que ya se encuentran en funcionamiento las islas formadas con los grupos de Generación Distribuida en todas las provincias del país, las cuales garantizan el suministro a los centros vitales tras la desconexión total del sistema electroenergético nacional (SEN) a las 11:05 horas de hoy.

En sus redes sociales, la entidad reportó que están sincronizadas las unidades dos y tres de Energás Boca de Jaruco con una pequeña isla que permitirá posteriormente la creación del microsistema del centro occidente.

Según la UNE, desde Villa Clara se reporta con servicio el circuito 194 de Santa Clara, que sostiene al Hospital Nuevo, el Materno y el Pediátrico; asimismo, se encuentra en línea la Hidroeléctrica Hanabanilla, aunque con limitaciones en su capacidad de generación.

Estas acciones de recuperación del SEN avanzan de manera escalonada, priorizando la atención a los servicios esenciales de salud y otros sectores estratégicos.

La caída total del SEN esta mañana, la tercera en lo que va de mes, se debió a la salida de la unidad Felton 1 (Holguín), que provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, precisó la UNE.