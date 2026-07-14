Actualización sobre recuperación del SEN

La Habana, 14 jul (ACN) La salida imprevista de la Unidad Felton 1 provocó una oscilación en los parámetros del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con un cambio brusco de la frecuencia que ocasionó la desconexión del sistema.

Así lo informa en su red social X la Unión Eléctrica de Cuba, al tiempo que anunció la activación inmediata de las acciones de recuperación, encaminadas a restablecer la estabilidad y garantizar el arribo de energía a las termoeléctricas del occidente del país.

Actualización de la recuperación del SEN.

La Salida de la Unidad Felton 1, provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la salida del SEN. Se trabaja para llegar con energía a las termoeléctricas del occidente del país pic.twitter.com/brS7IrQXMH — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 14, 2026

La fuente notificó en sus redes sociales que a las 11:05 de hoy ocurrió una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la tercera ocurrida en el país en un lapso de ocho días.

Guantánamo, Camagüey y Cienfuegos ya informaron de la creación de microsistemas que dan servicio a hospitales y otros centros vitales, y el resto de las provincias también puso en marcha los protocolos aprobados para enfrentar esta situación.

Un despacho de la ACN confirma que desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, las cuales se representa otro de los efectos visibles de los multimillonarios efectos acumulados del bloqueo que más de 60 años mantiene Washington contra la mayor de las Antillas.