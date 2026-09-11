Extienden desde Los Ángeles solidaridad de los trabajadores con Cuba

La Habana, 11 sep (ACN) El Comité "Hands off Cuba" (Manos Fuera de Cuba) de Estados Unidos, en su capítulo de Los Ángeles, participó en una jornada de celebración laboral en esa ciudad para concientizar de las penurias que padece la mayor de las Antillas por el asedio recrudecido de su Gobierno.

De acuerdo con activistas de la organización, trabajadores de diferentes sectores se unieron a este esfuerzo para ganar nuevas dimensiones en la solidaridad con el archipiélago, en la lucha para poner fin al bloqueo y eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Los activistas del comité de Los Ángeles pasaron el período estival promoviendo la solidaridad con Cuba entre los miembros del sindicato y sus familias sobre la urgencia de detener las sanciones a la nación caribeña y presionar a Washington para el levantamiento inmediato del bloqueo.

Esto se une a esfuerzos de los sindicatos del área de Los Ángeles han estado apoyando a Cuba donando fondos para ayuda médica humanitaria, como la campaña "Global Health Partners" para conseguir y enviar las vitaminas maternas para las mujeres embarazadas.

Los activistas han ayudado a cargar contenedores de ayuda médica organizados por colectivos como "Not Just Tourists", "Global Health Partners" y la "Asociación Médica Panamericana", integrada está última por graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Los participantes coincidieron en qué obtener más apoyo dentro de la fuerza laboral en los Estados Unidos es esencial para una transición exitosa hacia la normalización de las relaciones con Cuba, razón por la cual el comité insiste en estar en eventos sindicales, huelgas y piquetes en Los Ángeles.