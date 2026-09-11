Cuba denunció ante el OIEA impacto del bloqueo de EE.UU.

La Habana, 11 sep (ACN) El embajador de Cuba en Austria, Pablo Berti Oliva, denunció ante la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el cerco energético, incluyendo sus efectos en la atención a pacientes con cáncer, en especial niños.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el diplomático rechazó este jueves en Viena la inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo y las órdenes ejecutivas del 29 de enero y del primero de mayo de 2026, al tiempo que advirtió sobre las interrupciones eléctricas, la falta de repuestos para equipos médicos y las afectaciones a la producción de radiofármacos, cuyo tiempo de vida útil es extremadamente corto.

Berti Oliva subrayó que esas limitaciones comprometen gravemente la atención médica, pese a los esfuerzos del Gobierno y del personal de salud de la Isla por mitigar las consecuencias.

Instó al OIEA a alzar su voz contra las medidas coercitivas que atentan contra el derecho humano a la salud y al desarrollo, y que violan el derecho de todos los Estados al uso pacífico de la energía nuclear.

El OIEA, creado en 1957 como organismo autónomo dentro del sistema de Naciones Unidas y con sede en Viena, tiene como misión promover el uso pacífico de la energía nuclear y garantizar que los materiales nucleares no se destinen a fines militares.

Con más de 170 Estados miembros, fomenta aplicaciones en la generación de electricidad, la medicina, la agricultura y la industria, bajo estrictos estándares de seguridad.