Parque solar de El Meso seguirá sumando energía limpia

Sancti Spíritus, 27 dic (ACN) Con la sincronización del Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) de la comunidad de El Meso antes de que finalice el año o a principios del 2026, Sancti Spíritus incorporará los tres emplazamientos de 21,87 MegaWatt (MW) planificados inicialmente como parte de la estrategia para la transición hacia el uso de energías limpias.

Localizada en el municipio de Jatibonico, la obra se encuentra en la fase final de su construcción, según reporta hoy el periódico local Escambray, y se sumará a otras dos que ya aportan desde Cabaiguán y el poblado de Tuinucú, en Taguasco.

Roberto Hernández Rojas, director general de la Empresa Eléctrica en el territorio espirituano, refirió que en estos momentos el PSFV está cerca del 80 por ciento de su ejecución y se espera por la asesoría técnica extrajera para comenzar su sincronización.

Subrayó que la inversión, la cual está considerada, junto a los otros dos parques, entre las más importantes asumidas en 2025 en el territorio dada su envergadura y la participación decisiva de varias entidades, cuenta con siete inversores; en tanto, resaltó que ya está terminado el cableado de cuatro de ellos y resta el montaje de las mesas de los inversores 5 y 6.

En declaraciones anteriores a la ACN, Hernández Rojas resaltó que con los tres parques solares de 21,87 MW, más los 18 MW de potencia instalada en otros siete emplazamientos de esta región central, Sancti Spíritus puede superar los 80 MW en la generación fotovoltaica, lo que supone un aporte importante en el horario diurno y un ahorro de combustible para Cuba.

Detalló que, a diferencia de otras obras similares que ya generan en el país, estos emplazamientos tienen la particularidad de que fueron edificados con el empleo de los llamados pilarotes, técnica que demora más al consistir en abrir un hueco y ejecutar una fundición, pero destacó la voluntad de la provincia para avanzar hacia su puesta en marcha.

De acuerdo con el programa de gobierno de la Isla para la transición hacia el empleo de fuentes renovables, la intención es concretar este año cerca de medio centenar de PSFV e incorporar alrededor de mil MW al Sistema Electroenergético Nacional; mientras, para 2030 se prevé alcanzar por este concepto la generación de un tercio de toda la energía que se produce en la mayor de las Antillas.