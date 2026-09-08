Impactos en 2025 de los premios de la Academia de Ciencias  de Cuba

La Habana, 8 sep (ACN) La Academia de Ciencias de Cuba (ACC) consideró la magnitud de la convocatoria a sus premios en 2025, cuando 104 resultados científicos constituyeron la mayor cantidad de los otorgados desde 1986.

Cada una de nuestras secciones recibió propuestas de todas las provincias del país y del Municipio Especial Isla de la Juventud, con la única excepción de Guantánamo, informó de manera exclusiva a la Agencia Cubana de Noticia, la doctora Nancy Pavón Fuentes, secretaria de la ACC.

En un resumen de sus resultados, añadió que desde el punto de vista personal, entregaron sus correspondientes diplomas a 1023 autores, de los cuales el 24 % tienen 40 años o menos y el 37 % mujeres.

Según sus estadísticas, en 59 estímulos (57 %), hubo participación de miembros de la ACC y entre todos contribuyeron a la formación de capital humano 60 nuevos doctores en ciencias, 68 maestrantes, 163 nuevos especialistas y 300 cuadros del Estado, del Gobierno, de la administración pública y de empresas.

En cuanto a las instituciones, su distribución se comportó de la siguiente manera: 46 % universidades, 28 % centros de investigación, 8 % empresas, 10 % entidades extranjeras y 7 % otras instituciones, y el mayor porcentaje correspondió a organizaciones empresariales del Ministerio de Salud Pública.

Respecto a su contribución económica potencial, 28 trabajos con posibilidades de generación de divisas, exportación de productos, de tecnologías o servicios; y 32 con vistas a la sustitución de importaciones.

La colaboración internacional también desempeñó su rol, debido a que estuvo presente en 39 de ellos (37 %), que equivale aproximadamente a 4 de cada 10, estuvieron representadas instituciones de 34 países, intervinieron 4 organizaciones internacionales, 8 premios alcanzaron como entidad ejecutora principal una institución extranjera, pertenecientes a 6 países y solo 25 no la reportaron.