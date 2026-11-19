La Habana, 19 nov (ACN) El V Fórum de Ciencia y Técnica del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, clausurado hoy en esta capital, permitió conocer nuevos productos incluso con miras a la exportación, mejoras continuas a procesos tecnológicos y rescate de equipos y de líneas de producción en fábricas y talleres.

Los jurados de las tres comisiones en las que en total se expusieron 35 trabajos provenientes de todos los territorios, al seleccionar los relevantes, destacados y ganadores de menciones, tuvieron en cuenta los resultados de las múltiples soluciones en la base, fruto de la aplicación de la ciencia y la innovación.

En sus exposiciones los propios ponentes aludieron a su aporte como contribución a la anhelada soberanía alimentaria, y para superar las limitaciones y obstáculos causados fundamentalmente por el bloqueo económico, comercial y financiero y el cerco energético estadounidenses.

El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria lo integran las empresas de bebidas y refrescos (Ember), de aceite, las molineras y cerveceras, por lo cual sus producciones resultan vitales para la población y el país, en tanto los encadenamientos con las formas de gestión no estatales hoy son muy necesarias, tal cual afirmaron algunos participantes.

Los premios de Relevantes los merecieron en sus respectivas comisiones los trabajos Elaboración del vino de calabaza, de Wilfredo García Nastres, y Mejoras en la máquina de retractilar, de Pablo Antonio Morales Blanco, ambos de la Ember Granma.

También lo obtuvo la ponencia Sistemas de gestión de portadores energéticos, de Alejandro Velázquez Pérez, de la Empresa de Bebidas y Refrescos Ciego de Ávila.

Los premiados recibieron los estímulos correspondientes de manos de directivos del Ministerio de la Industria Alimentaria y del mencionado Grupo Empresarial.

Su presidente, Emerio González Lorenzo, recordó que esta edición estuvo dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio y al quinto aniversario de esa entidad.

Este encuentro por la innovación concluyó con emotivas palabras del Maestro ronero Francisco Javier Sabat, de la Ember Pinar del Río, al aludir a la frase martiana de que quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos.