La Habana, 19 nov (ACN) El libro La artillería pesada será presentado el lunes 23 de noviembre, a las 10:00 a.m, en la Casa Central de la Prensa, en la calle 23 e I, en el Vedado capitalino.

El volumen honra los 10 años del paso de Fidel a su nueva dimensión de lucha como periodista, con un debate sobre el legado del Comandante en Jefe en la comunicación política, destaca la cuenta en Facebook de Cubaperiodistas, sitio web de la Unión de Periodistas de Cuba.

Ahí se recoge el diálogo sostenido con profesionales de los medios que se encargaron de divulgar el pensamiento del líder de la Revolución y que expusieron sus argumentos en el Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro.

El evento se realizó en La Habana, del 10 al 13 de agosto, con motivo al centenario del natalicio de Fidel Castro, con la participación de más de mil 500 delegados de 63 países.

El texto hace referencia a la forma en que Fidel describió al sistema de prensa revolucionario y a sus periodistas, por la valentía en narrar la historia de la construcción del socialismo en Cuba.

El material sirve para identificar muchas de las claves esenciales para enfrentar y superar con éxito el castigo colectivo externo y la reconfiguración del modelo socialista interno.