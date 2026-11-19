La Habana, 19 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, evaluó la solución a la distribución del agua potable en la capital, y las medidas tomadas para la instalación de tecnología solar.

En una visita que hizo al centro de bombeo Taza de Vento, en el municipio capitalino de Boyeros, lugar que pertenece al Acueducto de Albear, dio seguimiento al Programa Integral de Abasto de Agua en La Habana y otras regiones del país, reportó la Presidencia de Cuba en su sitio web.

Lo acompañaron Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, entre otros directivos y expertos.

El Jefe de Estado escuchó explicaciones pormenorizadas sobre cómo marchan las tareas que, desde los ámbitos hidráulico y eléctrico, se despliegan para seguir reduciendo la cifra de afectados por el déficit de agua, en la capital y en ciudades como el municipio granmense de Manzanillo y la provincia de Santiago de Cuba.

Supo que los municipios capitalinos del Cotorro y Arroyo Naranjo han disminuido las afectaciones, pero el déficit de agua en la capital asciende a unos 255 mil, según precisó Javier Toledo Tápane, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Señaló que, al inicio de la toma de decisiones con respecto a la distribución de agua, los afectados en La Habana eran 577 mil, cifra que ha ido disminuyendo paulatinamente, “y pensamos que en los próximos 15 días siga disminuyendo”, aseveró.

Mientras Díaz-Canel indicó: “En estos últimos diez días creo que hemos avanzado integralmente, pero hay que seguir”.

Esas afectaciones totales o parciales en el abasto de agua están causadas por una crítica situación energética y las roturas de equipos de bombeo, más salideros de agua en las redes imposibles de reparar por la escasez de liquidez monetaria y de insumos.

La causa principal está en el criminal bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos, según valoró el mandatario en el programa radial Criterios Compartidos del 4 y el 12 de noviembre.