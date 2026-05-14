Apuesta empresa de Holguín por gestión ambiental en la industria

Holguín, 14 may (ACN) La Empresa de Materiales de la Construcción (Médano) de Holguín destaca por su liderazgo ambiental en los procesos industriales, al apostar por producciones más limpias y la economía circular, en consonancia con las exigencias del contexto cubano actual.

Yudelkis Salcedo Fernández, directora técnica de la entidad, declaró a la ACN que el cumplimiento de los objetivos comerciales se sustenta en la diversificación de ofertas y la satisfacción del cliente, con un enfoque en el cuidado del entorno.

Entre las acciones desarrolladas en ese sentido sobresalen los estudios de impacto ambiental de los procesos, las estrategias de prevención de daños, las medidas de eficiencia energética, el manejo de residuos y los programas de sensibilización.

Salcedo Fernández explicó que en la actualidad cuentan con una estrategia aprobada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, que incluye un plan de acción para mitigar los efectos de la contaminación en la Bahía de Nipe, junto a un proyecto basado en el consumo sustentable y el uso racional de los recursos naturales.

La gestión de desechos se realiza mediante la entrega de aceites usados y el reciclaje de materias primas como chatarra de plomo y acero, papel, cartón y componentes electrónicos, además de implementar prácticas de producción más limpia bajo principios de economía circular.

Como parte de esta política, la entidad diversifica sus líneas industriales con alternativas que reducen la dependencia del cemento convencional, en respuesta a las dinámicas del mercado y disminuyen la huella ecológica.

Las tareas abarcan la elaboración de mortero sin cemento, el desarrollo de cerámica roja y la preparación de hormigón asfáltico en frío, mediante la reconversión tecnológica de una antigua fábrica de tubos de hormigón, con y sin adición de escoria negra triturada.

Además, agregó que la aplicación de la ciencia, el vínculo con la universidad local, los encadenamientos comerciales y el fortalecimiento del programa para el adelanto de las mujeres son pilares que permitieron a la entidad obtener la condición de Vanguardia Nacional por quinta ocasión.

Médano de Holguín, reconocida también con la bandera 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba y la de Proeza Laboral, reafirma su compromiso con la innovación y la investigación como motores para impulsar los programas de ingeniería civil en el territorio.