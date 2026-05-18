 Los verdaderos culpables de una asfixia que pretende doblegarnos

Mientras como parte de la guerra mediática que acompaña a las nuevas medidas anticubanas, con mayor desfachatez desde Estados Unidos se malintenciona o tergiversa la compleja situación que enfrenta Cuba, como conocedores de sus verdaderas causas y consecuencias compatriotas nuestros responden con argumentos en las redes sociales.

Así, en Facebook, Elier Ramírez Cañedo escribió que cada hora sin luz, de mal dormir por el calor sofocante, de agobio y malestar, solo le hace maldecir --con las palabras fuertes que tocan-- a los verdaderos culpables de esta asfixia prolongada y criminal que pretende doblegarnos, arrebatarnos los sueños y conquistas más sagradas, y hasta presentarse en los momentos de más daño humano como los mesías salvadores.

"Aves de rapiña también están al acecho permanentemente. Podrán engañar, confundir a algunos, pero el pueblo cubano en su mayoría y las personas de bien en el mundo comprenden la trampa malévola: el castigo colectivo llevado a la asfixia para provocar un estallido social y el pretexto para una intervención militar y la reconquista neocolonial de Cuba".

Ramírez Cañedo asegura que el máximo responsable ante la historia del crimen no es otro que el gobierno de EE.UU., Donald Trump, Marco Rubio y las hienas de Miami del lobby anticubano.

Lo cierto es que ya tiene sus primeros efectos la Orden Ejecutiva firmada el primero de mayo por el presidente estadounidense "contra toda persona, entidad o nación que apoye financiera, material o tecnológicamente al gobierno de la Isla, y opere en sectores claves como energía, defensa, minería o servicios financieros".

En la Red de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) se califica como una amenaza muy grave, para la economía y la sociedad cubanas, la salida del país de la empresa minera canadiense Sherritt International, una de las mayores inversionistas extranjeras en el país.

También lo es, en opinión de Alejandro Delgado, el anuncio en las últimas horas de dos de las principales navieras del mundo, la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM, de suspender nuevas reservas de carga desde y hacia Cuba, lo cual tendrá un efecto dominó en la cadena internacional de logística.

Por ejemplo, según los expertos, se afecta la importación de bienes esenciales como alimentos, medicinas, materias primas y repuestos, y en un país que ya enfrenta una crisis económica severa, con una contracción del PIB estimada en un 6.5% para 2026, la imposibilidad de recibir estos productos agravaría drásticamente la escasez.

Tal cual dice un artículo retomado en la Red de la ANEC un golpe devastador como ése "refuerza un bloqueo múltiple, al petróleo, a las finanzas y al comercio, con el objetivo explícito de asfixiar al gobierno cubano.

El costo humanitario de esta estrategia, sobre una población ya exhausta, es incalculable y define el impacto más real e inmediato: el sufrimiento de millones de cubanos, subraya el texto.

"Confío en la dirección del país, en su inteligencia, en sus apreciaciones de qué hacer en cada momento; hoy cada palabra, cada hecho importa más que nunca, una acción mal calculada nos puede llevar a una escalada de no retorno", afirma Felipe Ponce.

En opinión de este economista "hay que tener plena conciencia que en estos días se está jugando el destino de la Patria, una sola decisión que dé pie a un levantamiento masivo de cubanos y una respuesta violenta e incluso no violenta, o un solo muerto por accidente, puede desencadenar en lo que está buscando el enemigo".

"Nada nos amilana; nos costará más, los ciclos se alargarán, eso demandará más recursos financieros, pero de alguna manera le encontraremos solución. Rendirnos jamás", expresó en la Red de Economistas Adis Nuvia.

Para G. Rubio Mejias "de lo que se trata es de no dejar morir nuestra economía y nuestra nación sin disparar un tiro. Como decía Fidel las banderas no se entregan sin combatir; pero sólo saldremos victoriosos si combatimos y asumimos con ripostas el cerco energético y la guerra económica que se nos hace", acota. (Fidel Rendón Matienzo, ACN)