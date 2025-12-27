Villa Clara por el fortalecimiento de estrategias turísticas (+ Fotos)

Santa Clara, 27 dic (ACN) Con 375 mil 910 turistas físicos recibidos y un millón 725 mil 515 pernoctaciones en sus hoteles entre enero y noviembre de 2025, la Delegación Provincial del Ministerio de Turismo (Mintur) en Villa Clara se enfoca en fortalecer sus estrategias comerciales, de innovación y formación con vistas al próximo año.

Damisela de la Caridad Suárez González, subdelegada del Mintur en el territorio, declaró a la prensa que estas cifras de turistas físicos y por día representan una disminución del 36,8 por ciento (%) y 46,3 %, respectivamente.

Asimismo, agregó, por el aeropuerto internacional Abel Santamaría arribaron más de 200 mil pasajeros, lo que también se traduce en un decrecimiento del 21,2 % en el movimiento aéreo, en comparación con igual etapa de 2024.

Ante este escenario, Suárez González explicó que las autoridades del sector diseñaron estrategias integradoras para consolidar mercados tradicionales y captar nuevos, con un fuerte componente de promoción digital y prioridad en elevar la calidad de los servicios, el cumplimiento de protocolos y la implementación de sistemas de gestión certificados.

La subdelegada destacó que uno de los logros fue la reinstauración del Grupo de Turismo en el Polo Científico provincial, que contribuyó a la obtención de 59 resultados investigativos, entre los que sobresale el Premio Academia de Ciencias de Cuba 2025, el primero que alcanza el Mintur a nivel nacional.

Afirmó, además, que dos mil 532 trabajadores se beneficiaron por acciones de capacitación y posgrado a través de la Escuela de Hotelería y Turismo Alberto Delgado; al tiempo que precisó que el sector cuenta actualmente con 63 mujeres en cargos de dirección y 40 jóvenes en líneas de tránsito hacia puestos directivos.

En materia de responsabilidad social, este año se realizaron donativos al Hospital Pediátrico Provincial José Luis Miranda, se restauró la sala de neurología del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro y se atendió a niños de casas sin amparo familiar y de oncología, concluyó.

Yurién Jiménez Rodríguez, director de la sucursal Islazul Villa Clara, calificó el 2025 como un año fructífero, con un plan económico superado al alcanzar 562 millones de pesos sobre una meta de 340 millones.

El directivo enumeró entre las principales inversiones ejecutadas la renovación completa del lobby del Hotel Santa Clara Libre, la reparación de la base náutica del Hotel Hanabanilla del municipio de Manicaragua, dos embarcaciones y la construcción de un rancho y el área VIP (siglas en inglés de personas muy importantes).

Indicó que actualmente se avanza en la remodelación de la terraza del Santa Clara Libre y en la pintura exterior de ese mismo hotel y del Hotel Florida de la capital provincial, labores a cargo de pequeñas y medianas empresas locales.

Según Yanisley Zanetti Medina, subdirectora comercial del complejo hotelero Cubanacán, uno de los principales logros del año que culmina es la materialización del proyecto De la Granja a la Mesa, desarrollado por el Hotel La Granjita; así como la segunda edición del evento Motivos Cubanacán, y el proceso inversionista ya iniciado en la nueva sala de fiesta del Hotel Los Caneyes.

Las principales estrategias del Mintur para 2026 estarán dirigidas a revertir los indicadores negativos de visitación, mediante la segmentación de mercados, el fortalecimiento de la comercialización digital y la corrección de distorsiones identificadas, con el objetivo de elevar los resultados económicos y la satisfacción de los clientes.