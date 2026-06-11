Transforma Nuevo Mundo en Holguín envases en moneda virtual

Holguín, 11 jun (ACN) La plataforma digital Punto Monedero posibilita el reciclaje de botellas plásticas mediante una moneda virtual que garantiza la compra de diversos productos de la Cervecería Parranda, como parte de una estrategia que impulsa el comercio electrónico vinculado a la economía circular.

La plataforma www.puntomonedero.com facilita la entrega de los recursos reciclables a lo largo del país, con el apoyo de otras formas de gestión como Nuevo Mundo, centrada en la clasificación y acopio de materias primas de la cervecería holguinera, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Marinelis Torres Pavón, administradora de la mipyme.

Tras registrarse en el sitio con teléfono móvil y correo electrónico, los usuarios depositan los envases en los centros de acopio, donde reciben un saldo en moneda virtual utilizable en puntos de venta habilitados para la compra de cervezas y maltas de la marca, en correspondencia con la disponibilidad de productos, señaló.

Como parte del proceso, Nuevo Mundo acopia recipientes de diferentes formatos, con volúmenes que oscilan entre 900 mil y un millón de unidades mensuales; la recogida se apoya en casas de compra, gestores comerciales y recicladores en comunidades y puntos estratégicos.

Miguel Alejandro Torres Pavón, socio único de la mipyme, refirió que mantenían un contrato con la Cervecería Parranda para la recuperación de envases en diversas provincias del oriente cubano, lo que contribuía a alcanzar alrededor de un 70 por ciento de reciclaje de la producción de esa industria, actividad que se convirtió en fuente de ingresos y en una alternativa para la protección del medio ambiente.

Nuevo Mundo está enclavada en la Empresa Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca), distinguida por la gestión comercial con impacto medioambiental en el oriente cubano; la inserción en ese entorno genera posibilidades de empleo y fortalece el desarrollo local.