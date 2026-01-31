Realizan innovaciones para mejorar abasto de agua en Holguín

Holguín, 31 ene (ACN) Un grupo de innovaciones para recuperar los sistemas de abasto afectados por roturas desarrollan especialistas del sector hidráulico en la provincia de Holguín, como parte de las estrategias para reducir los ciclos y elevar la calidad de los servicios.

Las mejoras incluyen municipios como Mayarí, Moa, Gibara y Sagua de Tánamo, donde los bombeos sufrieron afectaciones por las inundaciones asociadas al huracán Melissa en octubre de 2025.

Juan Mario Echavarría Hernández, delegado territorial de Recursos Hidráulicos, señaló a la ACN que las estrategias abarcan la recuperación de bombas con capacidades locales, dañadas por la sobreexplotación y los déficits de energía eléctrica.

En el territorio se construyó una máquina perforadora de pozos a partir de materiales existentes, con lo cual se contribuye a incorporar nuevas fuentes propias y reducir el tiro de agua en pipas, servicio que atiende a más de cinco mil clientes, puntualizó.

El sector, indicó el directivo, es uno de los más afectados por los altos costos de importación de piezas de repuesto y equipamiento necesarios empleados en los procesos de rehabilitación, razón por la cual se incorpora la ciencia para suplir las principales carencias.

En Holguín se trabajó en la solución de obstrucciones, acciones de saneamiento en vías y puentes, limpieza de fosas y reducción de salideros, aun con las limitaciones existentes derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.