Ratifica Bucanero S.A. liderazgo en la industria alimentaria (+ Fotos)

Holguín, 22 ene (ACN) Con la imposición de la placa conmemorativa Colectivo en Centenario, la Cervecería Bucanero S.A. de Holguín se ratifica entre los mejores centros del sindicato de la Industria Alimentaria en el país, en acto que contó con la presencia de Alberto López Díaz, ministro del sector.

Como parte de los festejos por el Día del Trabajador del gremio, desarrollados este miércoles en la sede de la entidad, la institución líder en la elaboración de cervezas y maltas fue reconocida por su alta productividad, aporte económico y desempeño sindical con la nueva condición que honra el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz.

Oliday Frías Vega, secretaria general de este sindicato en la provincia, destacó que entre los logros que hicieron a la planta merecedora del reconocimiento figuran la vigencia del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad e Inocuidad, los lauros obtenidos en eventos como la Feria Expo Caribe y la garantía de los medios de protección para el desempeño seguro de su labor.

A 28 años de su creación, la cervecería se distingue por la producción y comercialización de 10 marcas de preferencia en el mercado nacional e internacional, la innovación constante de sus ofertas y el impacto sociocultural en el territorio, resultados que obedecen al esfuerzo de toda la plantilla, explicó Erick Williams Abreu, director general de la entidad.

Entre los renglones productivos sobresalen las cervezas Cristal, Mayabe, Cacique y Cabeza de Lobo, marca recientemente relanzada, así como las maltas Bucanero y Perla Negra, con las cuales alcanzó en 2025 un volumen superior a los 14 millones de cajas en todas las líneas de llenado.

Williams Abreu acotó que en ese período también se organizaron eventos de gran convocatoria, como las Fiestas Cristal en Holguín y La Habana, donde más de 150 mil personas disfrutaron de productos a precios sugeridos, al tiempo que respaldaron festejos territoriales que reafirman su compromiso con los consumidores locales.

Frías Vega felicitó a los obreros por su capacidad de transformación y empuje en un contexto marcado por limitaciones de materias primas, combustible y baja disponibilidad energética, factores agravados por las medidas coercitivas de Estados Unidos contra la isla.

Además de la placa, instituida por el Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) y el Sindicato Nacional del gremio, se entregaron reconocimientos a colectivos destacados, entre ellos la Empresa Productora y Distribuidora de Alimentos (Numa), por su integralidad en el cumplimiento de los planes y el enfrentamiento al delito.

La ocasión fue propicia para otorgar la distinción Pedro Marrero Aizpurúa, mártir del sector, a 11 trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida, quienes mantienen una actitud ejemplar basada en la profesionalidad y la dedicación al desarrollo territorial.

Al acto asistieron también Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín; Idalmis Serrano Gómez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, junto a directivos y obreros del sistema empresarial.

Líder en el mercado de toneles en el Caribe y Centroamérica, la Cervecería Bucanero S.A. apuesta por la diversificación de su portafolio, el cual incluye productos de gama premium como la Bucanero Max y la Cristal Extra.