Presidente de Iberoatur: Cuba vive un renacimiento del agroturismo

La Habana, 16 oct (ACN) El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, realizado del 29 de septiembre al 5 de octubre, ratificó que Cuba se encuentra frente a un renacimiento del agroturismo en todo su esplendor.

Humberto López-Tirone, presidente del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, explicó recientemente en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que las fincas de turismo ecológico siempre han existido en el país pero ahora se suman a la perspectiva de América Latina de impulsar el agroturismo desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

Bajo este principio se han sumado emprendedores de las áreas campesinas, indígenas, obreras y cooperativas, entre otras, señaló.

López-Tirone rememoró los intercambios sostenidos años atrás con Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República (en aquel momento titular del Turismo), donde siempre le comentaba que Cuba tenía un tesoro escondido en sus montañas.

Trasladó, en nombre de los participantes, la importancia de la agenda de trabajo que dirigió el evento.

Durante la cita se realizaron recorridos por diferentes lugares de interés como el Valle de Viñales, la Finca Héctor Luis, el Complejo Turístico-Comunitario Las Terrazas, la hacienda Guanabito y la Universidad Agraria de La Habana.

Se abordaron temáticas como los avances del agroturismo y otras formas de turismo en Iberoamérica, oportunidades y casos de éxitos en el sector cubano, el turismo de negocios y el empleo de la Inteligencia Artificial en el área rural.

El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural acogió a participantes de 22 naciones del mundo y tuvo lugar en el Occidente cubano.