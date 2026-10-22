Televisión cubana celebra aniversario con premios Pequeña Pantalla (+Fotos)

La Habana, 22 oct (ACN) La televisión cubana celebró hoy su aniversario 76 con un acto solemne en el Memorial José Martí, donde se reconoció la trayectoria de trabajadores, artistas e instituciones que han contribuido al desarrollo del medio y a la defensa de la cultura nacional.

Durante la ceremonia se entregaron los premios Pequeña Pantalla, instituidos por el sector para reconocer a personalidades e instituciones con elevado prestigio y amplia contribución al medio.

Entre los galardonados figuraron Jorge Andrés Rosselló Carrera, Teresita Ruas Rodríguez, Norma Álvarez Pérez, Julián Pérez Delgado, Devora Méndez Leyva y Rosa Amelia López Chacón, así como trabajadores de los canales territoriales de Artemisa, Isla de la Juventud, Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba.

Se otorgó asimismo el Sello Aniversario 75 a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en su aniversario 65; a la Asociación Hermanos Saíz (AHS), por sus 40 años; y al Centro Fidel Castro Ruz, por su aporte a la preservación del pensamiento y la obra del Comandante en Jefe.

El jurado, integrado por profesionales de larga trayectoria en el medio, evaluó la integralidad de la obra y el impacto público de los candidatos; selección que fue aprobada por el Consejo de Dirección del Instituto de Comunicación Social (ICS).

En el acto estuvieron presentes Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Liuba Moreno, funcionaria del mismo departamento; Alfonso Noya Martínez, presidente del ICS; Katia Rodríguez Ramos, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; José Carlos Zaragoza, director general de la Televisión Cubana, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y Martha Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, junto a premiados, familiares e invitados.

Zaragoza destacó que este aniversario constituye un momento para ratificar el compromiso de los trabajadores del medio con el pueblo y con la Revolución.

La televisión cubana no solo se ve en su historia, sino que ratifica su deber con las instituciones que sostienen la cultura y el pensamiento de la Revolución, expresó.

El directivo subrayó luego que defender la cultura de la televisión es defender la nación, e impedir que la banalidad y la colonización cultural ocupen el espacio que debe pertenecer a los valores más auténticos de la cubanía.

Reconoció además a los fundadores, premios nacionales, artistas, periodistas, técnicos, camarógrafos, editores y personal de apoyo que, con esfuerzo cotidiano, hacen posible la magia de la cultura y el mensaje revolucionario en todos los hogares del país.

La televisión cubana, inaugurada en 1950 como una de las primeras de América Latina, ha sido testigo y actora de la historia nacional.

Desde su carácter público y educativo tras el triunfo revolucionario, ha constituido un vehículo fundamental para la defensa de la identidad y la memoria colectiva de varias generaciones.

En el contexto del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se destacó su visión estratégica al comprender tempranamente el papel de la imagen en la lucha por la libertad, llevando la señal hasta los rincones más apartados del país, incluso a comunidades sin electricidad, mediante la instalación de salas de televisión.