Reitera Valdés Mesa exigencia de Cuba por poner fin al bloqueo (+Fotos)

Varadero 22 oct (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, aseguró hoy que el 28 de octubre Cuba llevará a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas la condena al injusto bloqueo estadounidense, y la exigencia de que sea suspendido.

Valdés Mesa intervino en la apertura de la 50 Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), que hasta mañana sesionará en el Centro de Convenciones del Hotel Internacional Varadero, de este balneario matancero.

Ante los representantes de los Estados miembros, que de manera presencial y virtual participan en la cita, destacó su realización en un momento muy complejo, por el recrudecimiento del cerco económico de Estados Unidos contra Cuba.

Señaló que las recientes órdenes ejecutivas del presidente de ese país intentan imponer el máximo castigo colectivo contra el pueblo cubano, y como parte de ese genocidio un cerco energético solo ha permitido este año la entrada de un barco petrolero a la Isla.

El vicepresidente de la República denunció el carácter extraterritorial de las sanciones, pues afectan a entidades foráneas que operan en los sectores de nuestra economía y a la inversión extranjera.

Subrayó que la intención criminal de asfixiarnos económicamente va acompañada de una feroz campaña dirigida a aislar internacionalmente a la mayor de las Antillas, en primer lugar de los países latinoamericanos.

Valdés Mesa aseguró que el bloqueo afecta severamente la vida cotidiana del pueblo, logros en sectores como la salud y la educación, limita la importación de materias primas e insumos vitales para la producción de medicamentos y otros renglones, y particularmente el cerco energético ocasiona largos apagones con el fin de generar protestas sociales.

Dijo que estas políticas de continuadas sanciones de Estados Unidos han sido y serán siendo denunciadas por el gobierno cubano, por ser una gravísima violación a los principios de soberanía e independencia no sólo de Cuba sino de aquellos países afectados por el carácter extraterritorial de las medidas.

Finalmente reafirmó el compromiso del Estado y gobierno de la Isla en la batalla por ser más eficientes y eficaces en el uso de los recursos públicos, y de prevenir y luchar contra la corrupción.

En la apertura Mirian Marbán González, contralora general de la República, se refirió al impacto de la criminal política estadounidense, y señaló que en la organización de esta cita regional se ha trabajado en aras de que cumpla sus objetivos de una mayor integración y cooperación entre los Estados miembros.

También Omar Castillo, subcontralor de Panamá y presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), y el ministro Jorge Antonio de Oliveira, vicepresidente del Tribunal de Cuentas de Brasil, tuvieron palabras de elogio por la hospitalidad y atenciones de la nación anfitriona.

Momento emotivo resultó la entrega de un Reconocimiento Especial de la OCCEFS a Gladys Bejerano, ex contralora general de la República de Cuba, quien dijo que tal estímulo es fruto del esfuerzo y entrega de los directivos y trabajadores de esa institución.

Destacó que también sintió siempre el afecto y apoyo de los titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región, en la batalla por una buena gobernanza y transparencia.