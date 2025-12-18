Mayoría del presupuesto cubano en sectores básicos

La Habana, 18 dic (ACN) El 66 por ciento de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, para el venidero año en Cuba, se destinarán a sostener, fortalecer y perfeccionar servicios públicos y gratuitos como los de la salud, educación, cultura, deporte y asistencia y seguridad social.

Al presentar hoy en la Sexta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, el proyecto de presupuesto del Estado para el 2026, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios (MFP), reiteró que de esa forma se pretende garantizar el bienestar colectivo, la protección de los más vulnerables y el desarrollo pleno de las capacidades de cada ciudadano.

Ante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, el ministro explicó a los diputados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, y por videoconferencia, que se movilizarán recursos financieros en aras de cubrir gastos totales ascendentes a 550 mil 590 millones de pesos.

ec

Ello significa un seis por ciento de crecimiento, dijo, tras referirse a un escenario económico complejo, con presiones inflacionarias, limitaciones energéticas, crecimiento de las demandas de protección social, la necesidad de estimular la producción nacional y las exportaciones, y el impacto del bloqueo estadounidense.

Bajo estas condiciones, según el titular del MFP, el presupuesto del Estado deviene soporte financiero para asegurar la concreción del Plan de la Economía, al destinarse los recursos necesarios en aras de cumplir sus metas fundamentales

Es la principal herramienta con la que materializamos la voluntad política del Estado cubano de construir una sociedad cada vez más justa, equitativa y solidaria, manifestó Regueiro Ale.

A la salud pública se destinan 76 mil 756 millones de pesos, el 21 por ciento de los gastos de la actividad presupuestada; y a la educación 71 mil 983 millones de pesos, el 20 por ciento del total.

Para la protección a jubilados y trabajadores mediante el sistema de Seguridad Social se destinan 80 mil 526 millones de pesos, 20 mil 182 millones más que lo previsto hacia el 2025.

En tanto, el Programa de Asistencia Social recibirá 5 mil 981 millones de pesos en aras de asegurar la protección económica de núcleos familiares y personas en situación de vulnerabilidad.

El titular del MFP también destacó que el presupuesto del Estado contribuirá al fortalecimiento integral del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En materia de inversiones, y en coherencia con el plan de la economía, financiará 57 mil 993 millones de pesos principalmente en obras de infraestructura en los sectores de energía, abasto de agua, salud pública, educación, turismo y vivienda, entre otros.

Asimismo, se planifican ingresos brutos por 484 mil 121 millones de pesos, un 8 por ciento de crecimiento en relación con el estimado del 2025, que significan 36 mil 72 millones de pesos más a recaudar.

Con los ingresos planificados se garantiza el financiamiento del 88 por ciento del total de gastos previstos, lo cual representa una recuperación de este indicador y marcaría una tendencia en ascenso respecto a los dos ejercicios fiscales precedentes.

En tal sentido, el ministro subrayó que para el venidero año se implementarán adecuaciones tributarias con el objetivo de potenciar la captación de ingresos; y se esperan que las formas de gestión no estatales generen ingresos superiores a los 99 mil 659 millones de pesos, un crecimiento del 12 por ciento.

Pero para garantizar el cumplimiento de las metas de ingresos establecidas es imperativo fortalecer de manera integral la gestión y el control fiscal, dijo Regueiro Ale a los diputados.

Alertó que el resultado presupuestario previsto para el 2026 expresa un balance negativo entre ingresos y gastos, un déficit ascendente a 74 mil 500 millones de pesos, similar al estimado del 2025.

Por ello la superación del déficit fiscal durante la ejecución presupuestaria de 2026 se consolidará como un objetivo estratégico de primer orden, lo cual requiere de mayor control de los recursos, de los gastos en correspondencia con los objetivos sociales propuestos.

Al informar los resultados de la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reanimar la economía, Manuel Marrero Cruz, destacó que se mantiene como tendencia positiva la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84,1 por ciento de lo planificado.

Este resultado se obtiene gracias al sobrecumplimiento en la recaudación de ingresos y a un control más eficiente de los gastos.