Marrero: La Habana tiene reservas para avanzar en la economía (+Fotos)

La Habana, 9 ene (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer ministro, afirmó hoy que en la capital están las mayores reservas o potencialidades para avanzar en la producción de alimentos, en la construcción de viviendas y en los ingresos de divisas, entre otras actividades de la economía.

Marrero presidió en el Palacio de Convenciones de La Habana una reunión extraordinaria del Consejo Provincial de gobierno, en la cual se evaluó la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido, del VI período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Ministros, así como resultados del Plan de la Economía y Presupuesto del 2025.

Con un minuto de silencio en homenaje a los 32 compatriotas que cayeron heroicamente en la República Bolivariana de Venezuela comenzó el encuentro, conducido por Yanet Hernández Pérez, gobernadora provincial, y en el que intervinieron directivos del territorio y varios ministros y jefes de comisiones parlamentarias.

En diálogo con Idael Pérez Brito, titular de la Agricultura, el jefe de gobierno destacó que no obstante los esfuerzos por recuperar el llamado Cordón de La Habana, un proyecto ideado por el Comandante en Jefe Fidel Castro para explotar la mayor cantidad de tierras, este año se pueden hacer más cosas.

Una de éstas, y así lo tienen concebido las autoridades de la capital, es lograr que los propios municipios fomenten el autoabastecimiento, se creen más organopónicos y parcelas productivas, y que cada empresa estatal o centro laboral disponga de sus huertos.

Respecto al programa de la vivienda Marrero Cruz criticó que la provincia apenas avance por razones diversas, y en tal sentido indicó tomar la experiencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en cuanto al uso de contenedores con ese fin.

Aclaró que no es la solución definitiva para los problemas habitacionales, pero indicó en cada localidad escoger un lugar donde pudieran concentrarse esos contenedores, los cuales serían diseñados o transformados con el confort posible como casas.

También insistió en el papel que le corresponde asumir al municipio en la solución de los problemas que más afectan a la población, sobre todo a partir de las facultades concedidas en aras de la autonomía territorial, de la soberanía alimentaria.

Tenemos que sumar y exigir mejores resultados a todos los actores económicos, tanto a las empresas estatales como al sector no estatal, y que se enlacen con la Estrategia de Desarrollo Territorial, manifestó el Primer Ministro al convocar a cambiar los métodos de trabajo, e irle arriba a los problemas subjetivos.

Al resumir la reunión, en la que también intervino Inés María Chapman, vice primera ministra, Marrero afirmó que La Habana tiene un peso significativo en los ingresos en divisas, en las exportaciones y en la inversión extranjera.

Pidió al Consejo Provincial, a los cuadros administrativos y políticos a todos los niveles, a un mayor y permanente intercambio con la población, y recalcó que el Programa de gobierno, sometido a consulta popular, es la guía y hoja de ruta para reanimar la economía y corregir distorsiones.