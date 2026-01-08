Consejo de Gobierno de Pinar del Río: cómo enfrentar retos de 2026

Pinar del Río, 8 ene (ACN) El Consejo Provincial de Gobierno del Poder Popular de Pinar del Río, en sesión extraordinaria, analiza hoy cómo enfrentar los retos de 2026, a partir de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido y el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Presidido mediante videoconferencia por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y en presencia en Vueltabajo de Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP y del Consejo de Estado, la cita enfatiza en la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

También asisten al Consejo Provincial Oscar Pérez- Oliva Fraga, vice primer ministro y un grupo de ministros, espacio en el que se analizan algunos de los resultados económicos de Pinar del Río, y en el que rendirá cuentas el gobernador Eumelín González Sánchez.

El Consejo Provincial rindió tributo a los 32 cubanos caídos en Venezuela, y rechazó la agresión militar de Estados Unidos a esa nación y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa.

