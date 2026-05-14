Industria ligera expone potencialidades para alianzas con mipymes

La Habana, 14 may (ACN) Bajo el eslogan de Hecho en Cuba para el mundo, un encuentro entre directivos del Grupo Empresarial de la Industria Ligera (Gempil) y actores económicos no estatales permitió conocer potencialidades y facilidades, en aras de la necesaria conexión mixta en ese sector.

La cita tuvo lugar en la sala Vedado del Hotel Nacional, donde Antonio Luis Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que la fuente de financiamiento de los proyectos que surjan como parte de los encadenamientos productivos está en la sustitución de las importaciones de productos que pueden hacerse aquí.

Reiteró la disposición de, a través del clóster de la industria ligera, acompañar a las empresas y formas de gestión no estatal asociadas a esa institución, en aras de que puedan completar o emprender sus negocios.

En ese sector vinculado a la calidad de vida de la población, aun en las complejas condiciones de la economía cubana, existen condiciones para su crecimiento y desarrollo paulatino si nos unimos todos, dijo a empresarios y a representantes de mipymes.

Les recordó que un persistente bloqueo estadounidense obliga a buscar alternativas o soluciones, una de las cuales puede ser virarse hacia el mercado interno ante la gran demanda en la población, y en la economía, de muchas de las producciones de la industria ligera.

Solangel Guachi Martín, vicepresidenta primera de Gempil, explicó la estructura de esta OSDE, lo que producen sus 41 empresas, 29 de ellas estatales y 12 con capital mixto, así como la fortaleza de contar con un Centro de Investigación y Desarrollo para certificar materias primas y productos terminados.

En el encuentro fueron presentados casos de éxito en alianzas público-privadas en la producción de detergente en polvo, frazadas de piso, de productos de aseo y limpieza, y de botas de trabajo y calzado.

Al exponer sus experiencias en los negocios emprendidos de conjunto, empresarios y actores económicos explicaron cómo pese a dificultades diversas, al encarecimiento de materias primas y a la alta competencia internacional, pueden hacerse muchas más cosas en beneficio del país, sin olvidar las exportaciones.

Mirla Caridad Díaz Fonseca, presidenta de Gempil, destacó la importancia de citas como esta, por las oportunidades de negocios que se abren, también a la inversión extranjera, dadas las capacidades industriales, los suministros de materias primas y tecnologías disponibles, aun cuando necesitan de financiamiento.