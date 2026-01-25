Industria azucarera en Camagüey procesa caña tras exitosa prueba

Camagüey, 25 ene (ACN) Con el procesamiento de tres mil toneladas de caña que permitieron probar de manera efectiva el turbo condensante, el central Carlos Manuel de Céspedes, de la provincia de Camagüey, se convirtió en el cuarto que inicia la zafra azucarera en el país.

Como parte de los asuntos debatidos durante el Consejo Provincial extraordinario, Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en la demarcación, chequeó la arrancada del ingenio, donde, a partir de la molida de 180 mil toneladas de caña, ese colectivo prevé asegurar 10 mil toneladas de azúcar en 68 días de contienda.

Así lo precisó Daumel Leyva Cabrera, director de la Empresa Agroindustrial Azucarera Carlos Manuel de Céspedes, quien agregó que en las primeras 72 horas se buscará estabilizar la industria, donde prevalece el compromiso de más de 400 trabajadores para cumplir con la tarea.

Por la generación de electricidad se interesó Sutil Sarabia, pues este central, además de garantizar la producción del crudo, tiene la capacidad de aportar al Sistema Electroenergético Nacional dos megawatt por hora.

En la zona de Cinco Palmas, perteneciente al municipio Carlos Manuel de Céspedes, el gobernador indagó en la atención a los pelotones de corte de caña, pertenecientes a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) Ernesto Che Guevara y Los Pinos, y la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Gualberto Galván Cervantes.

Reconoció la voluntad de hombres como Rolando Caraballo González, mecánico de la citada CPA, para mantener la vitalidad de maquinarias que ya acumulan varios años de explotación.

Aquí trabajamos sin descanso, conscientes de que nuestro aporte es necesario para el desarrollo de un programa estratégico, comentó Caraballo González.

Camagüey ya tiene en operaciones el ingenio Siboney, localizado en el municipio de Sibanicú, que arrancó sus molinos a inicios del actual mes, y entre ambos deben alcanzar más de 14 mil toneladas métricas de azúcar crudo.

La rama agroazucarera en Cuba, imprescindible en la economía del país, está llamada de forma general a superar indicadores de eficiencia en el ámbito fabril, con ayuda de la parte agrícola, en el suministro de la caña requerida y de calidad.

Todo ese esfuerzo conjunto de los distintos componentes, permitirá recuperar la producción de azúcar en la nación antillana, que decrece en este renglón esencial en la canasta familiar normada, la entrega a organismos, y otros fines sociales.